Porto Alegre adapta Descida da Borges e abre o Carnaval 2023

O Carnaval 2023 foi aberto oficialmente. No começo da noite de sexta-feira, o prefeito em exercício, Ricardo Gomes, em ato simbólico,entregou a chave da cidade para parte da corte carnavalesca, composta pelo rei Momo Pablo Japa, pela rainha Virgínia Rosa (da escola Filhos de Maria) e pela princesa Andrieli Paré Brum (União da Vila do IAPI). A outra princesa, Bruna Campos (Fidalgos e Aristocratas) não participou do evento. A noite foi marcada pelo desfile das campeãs de Porto Alegre: Grêmio Recreativo Entidade Social Beneficente Cultural Escola de Samba Filhos de Maria (campeã série Bronze), Realeza (campeã série Prata) e Imperadores do Samba (campeã série Ouro).

Prefeito em exercício, Ricardo Gomes. Foto: Fabiano do Amaral

Neste ano, a tradicional descida da avenida Borges de Medeiros teve de ser adaptada, pois o local está em obras. No entanto, o evento não foi interrompido. A prefeitura municipal montou um palco entre o Largo Glênio Peres e a Praça Montevidéu, para as apresentações das três escolas de samba campeãs do Carnaval de 2022.

Com o prefeito Sebastião Melo em férias,o prefeito em exercício, Ricardo Gomes, comandou as atividades. Gomes explicou que apesar da celebração ser um pouco diferente em razão da obra, a empolgação é a mesma. “Estamos fazendo um investimento importante para a retomada do Carnaval por meio do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural, o Fumproarte, e por emenda de vereadores, o que nos permitiu conseguir o maior aporte dos últimos anos”, ressaltou, destacando que há negociações previstas para a estrutura do Porto Seco.

Foto: Fabiano do Amaral

O secretário municipal de Cultura, Henry Ventura, disse que mesmo com essa mudança, o evento não perdeu a força. “Está com o mesmo brilho e a mesma intensidade, abrindo os festejos do Carnaval 2023”,enfatizou. A coordenadora do comitê especial do Carnaval de Porto Alegre, Liliana Cardoso, disse que a corte traz a representatividade da festa. O Rei Momo, visivelmente emocionado, agradeceu a todos apoiadores. “Sinto que agora Porto Alegre é nossa”, destacou.

Tudo pelo Carnaval

Foto: Fabiano do Amaral

Encostada nos gradis, uma grande quantidade de pessoas, de todas as idades, queria ver a apresentação das escolas e samba no pé. O calor não importou, tampouco a pequena mudança do local, e compareceu em massa. É o caso da Nara de Oliveira, auxiliar de serviços gerais. “Eu não deixo de vir e desfilo há anos em uma dessas escola”, contou.

Mesmo de cadeira de rodas, dona Tânia Maria Rosa Trindade, 69 anos,não deivou de vir na abertura do Carnaval. Foto: Fabiano do Amaral

A auxiliar de limpeza Sandra Rosa Trindade também disse que “ama” carnaval, paixão que herdou da mãe. “Mesmo usando cadeira de rodas há dois anos por ter amputado parte da perna direita, ela não deixa de vir”, contou. Animada, a mãe de Sandra, Tânia Maria Rosa Trindade, 69 anos, disse que frequenta o Carnaval há mais de 40 anos. “Não tem dificuldade que me impeça de viver isso”, contou, acompanhada também do neto Guilherme Rosa Trindade, 10 anos.

O Carnaval de Porto Alegre será nos dias 3 e 4 de março, no Complexo Porto Seco, na zona Norte da Capital.

Veja a programação do Carnaval de Porto Alegre:

Foto: Fabiano do Amaral

Sambas-enredo - Nos dias 10 e 11 de fevereiro, será realizada a Mostra do Samba, com os sambas-enredo das escolas. O evento acontecerá entre 20h e 1h, na quadra da Escola Imperatriz Dona Leopoldina (Estrada Martim Félix Berta, 38 - Rubem Berta).

Desfiles - Nos dias 3 e 4 de março, ocorrerão os desfiles das escolas de samba no Complexo Cultural do Porto Seco.

Carnaval Descentralizado - Dia 18 de março - Esplanada da Restinga - 16h

Recursos - Por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa, a prefeitura repassou R$ 2,286 milhões para as escolas de samba dos grupos Ouro, Prata, Bronze e tribos. Os recursos são do Fundo de Apoio à Produção Artística e Cultural.