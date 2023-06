Porto Alegre amplia número de viagens da linha 343 em dias úteis

publicidade

A partir da próxima segunda-feira, 5, a linha 343 - Campus Ipiranga terá aumento de sete viagens. O incremento faz parte das melhorias realizadas pelo Programa Mais Transporte. A linha passará de 113 para 120 viagens nos dias úteis.

Nesta etapa será ampliada a frequência da oferta da linha entre os horários das 7h10 às 7h34 e ao meio-dia, no sentido Centro-bairro. O intervalo entre as viagens será de até dez minutos nas faixas horárias em que haverá incremento. Neste mesmo sentido, o aumento será de 59 para 63 viagens. Para o sentido bairro-Centro, a ampliação será de 54 para 57.

“Essa ampliação é fruto de uma análise conjunta feita entre a nossa equipe e a Carris - que opera a linha - e visa atender melhor os estudantes da PUC e da UFRGS”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

As mudanças estarão disponíveis no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, pelo app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.

