Porto Alegre anuncia edital para ônibus elétricos durante fórum de Mobilidade Urbana

Autoridades começaram a se reunir hoje em Porto Alegre para o primeiro dia do 4º Fórum Gaúcho de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana e a 12ª Reunião Geral do Grupo Qualiônibus. O evento, que segue amanhã, discute possíveis soluções para o transporte coletivo e mobilidade urbana. Hoje mais cedo, o prefeito Sebastião Melo fez o discurso de abertura, no Instituto Caldeira, e circulou em um ônibus elétrico, afirmando que, nos próximos dias, será feita chamada pública para empresas apresentarem modelos para um projeto-piloto relacionado à eletrificação da frota na Capital.

“Este é um tema desafiador. Os arranjos locais foram feitos de forma precária e nunca houve uma política nacional para isto. Está na hora do Brasil do século XXI acordar e ter um marco regulatório, discutindo qualidade e uma passagem que caiba no bolso do cidadão”, comentou Melo. Questionado sobre o estado atual do transporte coletivo e seletivo na Capital, ele afirmou que é preciso que os sistemas tenham “compreensão”.

“As lotações não admitem isenções, e o isento só pode entrar no ônibus. Há um arranjo a ser feito, e acho que precisamos fazer um acordo judicial permitindo que as lotações integrem o sistema e possam operar em determinadas linhas e horários em que há poucos passageiros. Se há uma linha com 30 passageiros das 11h às 16h, não tem porque haver um ônibus de 50 lugares”, comentou o prefeito.

Já o secretário Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), Adão de Castro Júnior, anunciou a ampliação do Programa Mais Transporte na Capital. “Vamos colocar mais 56 ônibus agora já em julho em operação, o que vai aumentar em mais de 300 viagens nos dias úteis. Estamos hoje com mais de 12 mil viagens, e queremos chegar a quase 13 mil com esta implantação”, afirmou ele. Segundo o secretário, o ônibus elétrico será testado em uma ou mais de uma operação na Capital, e mais modelos da frota elétrica deverão chegar até o final do ano.

O secretário Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Denis Andia, afirmou que o marco legal do transporte público vem sendo trabalhado há alguns meses e “lapidado nas últimas semanas”. “Ele é um marco histórico, e pretende trazer um conjunto de regramentos que possibilitem novos modelos de composição operacional de sistemas de transporte público. O objetivo é trazer novas formas de investimentos que busquem qualificar o sistema para o usuário”, comentou. Conforme ele, a última audiência pública sobre o assunto será no dia 20 de julho, e após, será elaborada uma minuta a ser levada ao Congresso Nacional.

Já o secretário-executivo da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Alexandre Resende, comentou que o fórum esteve sem atividades por seis anos, pelo menos, mas que seu retorno mostra que houve uma adesão positiva à causa. “Nossa temática principal é a troca de experiências. Os secretários trazem determinados temas e eles podem levar pra suas cidades os resultados exitosos de outros locais”, disse Resende.