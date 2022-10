Porto Alegre confirma transferência de ponto facultativo do Dia do Servidor para 14 de novembro

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre confirmou a alteração do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, nesta segunda-feira. A data, comemorada em 28 de outubro, terá o recesso transferido para 14 de novembro. O decreto aparece em edição extraordinária do Diário Oficial de Porto Alegre.

Conforme o município, a transferência do ponto facultativo ocorre periodicamente e, também, nos demais poderes e esferas de governo. Em 2020, por exemplo, o adiamento em dois dias deu aos servidores um feriado prolongado, junto do fim de semana e do Dia de Finados.

O ponto facultativo vale para os servidores da administração municipal centralizada e descentralizada, que devem retornar às atividades na quarta-feira, dia 16. O Estado já havia divulgado o adiamento da data para o dia 14 de novembro.

A transferência também busca minimizar abstenções no segundo turno das eleições, previsto para o próximo domingo, além de anexar a data junto ao Dia da Proclamação da República, no dia 15 de novembro, dando mais um dia de descanso para os servidores. Com a alteração da data, o funcionamento dos órgãos municipais segue normalmente nesta sexta-feira.

Ainda segundo a prefeitura, as atividades essenciais seguirão em funcionamento no dia 14, não sendo a elas aplicadas as disposições do decreto.