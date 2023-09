Porto Alegre decide abrir duas comportas do Guaíba

publicidade

O Guaíba baixou para 2,84 metros nesta quinta-feira, em medição mais recente, abaixo da cota de inundação de 3 metros. Com o novo recuo, a prefeitura de Porto Alegre irá começar a fechar as comportas de número 1 (na área do Gasômetro) e 3 (localizada em frente ao Tribunal de Contas (TCE-RS) a partir das 13h30min.

Mais cedo, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), havia afirmado que a decisão seria tomado se o Guaíba atingisse 2,85 metros. Além disso, se a medição baixar para 2,80 metros, outros portões também poderão ser abertos.

O Guaíba chegou ao pico de 3,18 metros nessa quarta-feira, registrando a pior cheia desde 1941. A cheia provocou uma série de transtornos em Porto Alegre. Além da inundação histórica na área do Cais Mauá, a avenida Borges de Medeiros, a sede do Grêmio Náutico União e o Centro de Treinamento do Inter foram pontos que também foram tomados pela água, por exemplo.

Mesmo que o Guaíba não esteja mais acima da cota de inundação, ele tem nível superior à cota de alerta, que é de 2,50 metros. Conforme último balanço divulgado pelo Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic), há 166 pessoas em abrigos provisórios por conta das cheias na cidade, sendo elas:

73 no Ginásio do Demhab (Santana);

65 na Igreja Nsa. Sra. da Boa Viagem (Ilha da Pintada);

16 na EEEF Custódio de Mello (Serraria);

12 na EMEF Antônio Giudice (Humaitá).