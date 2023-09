Porto Alegre e Eldorado do Sul monitoram cheia do Guaíba

publicidade

As cidades de Porto Alegre e Eldorado do Sul monitoram a elevação das águas do Guaíba na manhã deste sábado. Hoje, o prefeito da Capital, Sebastião Melo, twittou que o nível permanece em declínio na cidade. De acordo com o chefe do Executivo Municipal, 15 pessoas estão abrigadas na Escola Alvarenga Peixoto, na Ilha Grande dos Marinheiros. O local segue à disposição para atender a população.

Em Guaíba, apesar de o nível ter baixado nos bairros Vila da Paz, Chácara, Cidade Verde e Picada, o estado de alerta permanece. Dezessete famílias estão abrigadas no Ginásio Municipal da cidade. "Vamos ficar monitorando e ajudando as pessoas a voltarem para suas residências", disse o secretário de Planejamento de Eldorado do Sul, Josimar Cardoso.

Eldorados do Sul recebe doações no Ginásio Municipal. Segundo Cardosos, os itens mais necessários são material de limpeza e alimentação.

Com informações de Marcel Horowitz.