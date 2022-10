Porto Alegre já conta com 180 antenas de 5G

publicidade

A implantação da internet 5G começou a ganhar forma a partir de agosto, quando entrou oficialmente em funcionamento em Porto Alegre. Desde a liberação da nova tecnologia, a Capital já conta com um total de 180 antenas instaladas licenciadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O serviço é distribuído entre três operadoras: Claro (79), Vivo (61) e TIM (40). A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) informa que o número de antenas na cidade é maior do que o exigido pela Anatel.

Titular da Smamus, Germano Bremm explica que no lançamento do novo sistema de internet, a prefeitura já tínha autorização para instalação de 101 antenas 5G. Conforme Bremm, as operadoras são obrigadas a instalar uma antena para cada 100 mil habitantes. “A população estimada de Porto Alegre é em torno de 1,5 milhão de habitantes, ou seja, o número de antenas instaladas é muito superior ao exigido pela Anatel”, observa. “De maneira geral, isso representa que o mercado está entregando para Porto Alegre um número muito superior ao que foi exigido no contrato”, ressalta.

Pelo menos 44 bairros na Capital já contam internet 5G. “Em geral, são regiões com maior poder aquisitivo, que podem comprar aparelhos mais caros. Estão concentrados em bairros com poder aquisitivo mais alto, com populações mais adensadas”, frisa. A expectativa para os próximos meses é de que as operadoras façam a adequação das antenas 4G para o novo sistema 5G. “Em três a quatro anos, a nossa expectativa é de que a cobertura 5G se iguale a 4G”, afirma. Com relação à faixa de atuação, Bremm destaca que Porto Alegre não enfrenta problemas, uma vez que a Porto Alegre foi a segunda capital no país a receber sinal de internet 5G. Ele destaca que isso foi possível graças ao licenciamento automatizado.

De acordo com dados da Anatel, os bairros que já contam com internet 5G são Santa Tereza, Praia de Belas, Chácara das Pedras, Glória, Petrópolis, Menino Deus, Vila Assunção, Cristal, Bom Jesus, Passo da Areia, Higienópolis, Três Figueiras, Rio Branco, Bela Vista, Humaitá, Centro Histórico, Santana, Moinhos de Vento, Floresta, Cidade Baixa, Sarandi, São Pelegrino, São João, Rubem Berta, Costa e Silva, Cidade Alta, Mont'Serrat, Independência, Maria Goretti, Auxiliadora, Farroupilha, Cristo Redentor, Cavalhada, Vila Conceição, Santo Antônio, Navegantes, Vila Ipiranga, Jardim Lindoia, Anchieta, São Geraldo, Jardim Botânico, Tristeza, Azenha.

Conforme a Anatel, o Rio Grande do Sul conta com 6.627 estações com tecnologias que variam de 2G a 5G.