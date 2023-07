Porto Alegre lança Programa Mais Crédito Juro Zero para empreendedores culturais

publicidade

Foi lançado no final da tarde desta segunda-feira o programa Mais Crédito Juro Zero, que proporcionará aos empreendedores culturais de Porto Alegre, sejam formais ou informais, acesso a microcrédito sem juros. O evento de lançamento foi realizado no teatro Fuga, no Centro Histórico da capital.

O projeto é uma parceria entre as secretarias de Cultura e Economia Criativa (SMCEC) e de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e tem como objetivo incentivar o investimento nos negócios culturais. O programa oferece a oportunidade de empréstimos de até R$ 15 mil, divididos em três linhas de crédito: a primeira de até R$ 4 mil, a segunda de R$ 5 mil e a terceira de até R$ 6 mil. A prefeitura de Porto Alegre destinou R$ 1 milhão para cobrir os pagamentos de juros do programa.

O crédito pode ser utilizado livremente, desde que seja direcionado para a geração de renda profissional. Isso significa que os empreendedores podem utilizar o empréstimo para adquirir instrumentos, insumos, comunicação, marketing, cursos de qualificação e aprimoramento profissional, entre outras necessidades relacionadas ao desenvolvimento de seus negócios.

O prefeito Sebastião Melo enfatizou que o objetivo é garantir que as pessoas possam acessar o crédito da forma mais descomplicada possível. Melo também destacou a importância de lembrar que os juros são zerados para aqueles que efetuarem os pagamentos das prestações em dia. “Dentro dos limites orçamentários, seguiremos em busca de soluções para facilitar a vida dos empreendedores. Economia criativa e cultura são elementos essenciais para a vida de uma cidade”,enfatizou.

De acordo com o secretário de Cultura, Henry Ventura, o projeto é uma ferramenta de fomento à cultura para os artistas que são empreendedores, de forma simples e sem burocracia. Ele ressaltou que trabalhar o artista como empreendedor é um novo mercado que se abre e traz diversas oportunidades.

Para solicitar o microcrédito, os empreendedores culturais precisam acessar o site da prefeitura e preencher um cadastro. Os solicitantes não podem ter débitos de impostos municipais, restrição de crédito, nem faturamento anual superior a R$ 82 mil. Devem apresentar documentos de identificação, comprovante de residência em Porto Alegre e um avalista com comprovante de renda atualizado.

Júlio Lucena, conhecido como mestre Inho e presidente do bloco de Carnaval Panela do Samba, expressou sua satisfação com o programa de microcrédito, descrevendo-o como um projeto extremamente atrativo. “Entendemos que para o nosso bloco, para as outras entidades, as outras associações é muito importante, pois abre uma linha de crédito importante para realizar nossos projetos”, declarou. Mestre Inho destacou que o bloco Panela do Samba representa Porto Alegre e o Rio Grande do Sul no Rio de Janeiro há quatro anos, e esse programa veio para complementar os aspectos financeiros desse projeto. Além de ser presidente do bloco, ele também atua como diretor de marketing da Associação dos Músicos do Rio Grande do Sul (Assmurs) e afirmou que a associação vê o programa de forma positiva. Ele conclui dizendo que a classe de artistas e músicos precisa do programa especialmente após passarem por uma pandemia que paralisou completamente suas atividades. E que o programa chegou em um momento oportuno.