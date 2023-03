Porto Alegre registra mais de 10 acidentes nesta sexta-feira

publicidade

A tarde desta sexta-feira e o início da noite foram marcados por diversos acidentes de trânsito em Porto Alegre. Conforme dados da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), foram 13 ocorrências atendidas em pontos distintos da Capital. As regiões Norte e Leste concentraram a maioria dos casos, assim como grandes avenidas, entre elas Assis Brasil e Ipiranga.

Em menos de duas horas, foram atendidos pela EPTC 7 casos, sendo 3 deles envolvendo motocicletas. No sentido sul-norte da avenida A. J. Renner, próximo ao número 1703, um carro e uma motocicleta colidiram. Acidente semelhante foi registrado na rua Guiné, na altura do número 143. Já na avenida Assis Brasil, próximo ao número 2206, no sentido bairro-Centro, um motociclista caiu na pista. Ainda que não haja informação de óbitos nesta sexta-feira, os casos de acidentes envolvendo motocicletas preocupam. Conforme balanço da EPTC, em 2022, 48% das mortes em acidentes de trânsito envolveram esse tipo de veículo.

Também entre os acidentes registrados na tarde desta sexta-feira, estiveram duas colisões entre carro e caminhão. Uma delas aconteceu na avenida Sertório, próximo ao numeral 1717, sentido Centro-bairro e a outra na avenida Ipiranga, próximo ao numeral 1801, sentido Centro-bairro. Além dos acidentes, a EPTC atendeu o caso de um caminhão que ficou preso no viaduto da Conceição, no sentido Centro-bairro.

A EPTC alerta para a importância da atenção ao trânsito. "Atitudes simples podem tirar nossa atenção: mexer no celular, procurar algo no porta-luvas, exceder a velocidade eventualmente. São atos que vão tirar nossa atenção e elevar o risco para um acidente", explica o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires. Segundo ele, são realizadas na Capital blitze de fiscalização e de educação para orientar motoristas, pedestres e ciclistas para que tenham um comportamento seguro.

Ainda de acordo com Ramires, há foco maior em motociclistas, em função dos índices de acidentes com essa parcela da população e atenção também aos horários de pico. "Temos procurado, na medida do possível, nos horários de maior movimento, nos colocarmos nos cruzamentos ou nas vias de maior volume de trânsito, para que a presença da fiscalização, possa também ajudar no controle da acidentalidade", afirma ele.