Porto Alegre registra mais de 20 bloqueios em vias após fortes chuvas

As fortes chuvas que atingem Porto Alegre provocam uma série de transtornos. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), pelo menos 22 vias na Capital estão bloqueadas por queda de árvores, postes ou acúmulo de água, sendo a zona Sul a região mais afetada pelas interrupções no trânsito.

06h00 - A #EPTC registra 22 pontos com bloqueios na vias públicas ocasionados por queda de árvores, postes ou acúmulo de água em razão do temporal que atingiu a Capital. A Zona Sul é a região mais atingida. pic.twitter.com/z0sAwN0Boy — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) June 16, 2023

06h45 - #EPTC informa pontos com fiação na via e acúmulo de água.



POSTES/FIAÇÃO NA VIA

•Av Cavalhada entre Dea coufal e Xavier da Costa.

•Rua Ten. Castelo 21

•Av. Dr. Manoel José Lopes Fernandes, 156

•Rua Tenente Castelo X rua Dr. Manoel José L . Fernandes — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) June 16, 2023

06h30 - #EPTC informa pontos com árvore na via.



•Rua João Neves da Fontoura, 7

•Estrada Costa Gama X Prof. Oscar Pereira

•Estrada Costa Gama X Est. Gedeon Leite

•Edgar Pires de Castro 10493

•Edgar Pires de Castro X Beco da Vitória

•João de Oliveira Remião paradas 13 e 21 — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) June 16, 2023

A prefeitura de Porto Alegre informa que está com equipes mobilizadas para atendimento aos danos causados pelo temporal nas últimas horas. A orientação é para as pessoas evitarem deslocamentos, se for possível, e há os seguintes números disponibilizados para relatar problemas:

Defesa Civil: 199

Bombeiros: 193

