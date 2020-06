Porto Alegre, São Leopoldo e Santa Maria registram mortes por Covid-19

publicidade

As cidades de Porto Alegre, São Leopoldo e Santa Maria registraram nessa terça-feira novas mortes relacionadas ao novo coronavírus. Com estes casos, o número de óbitos no Rio Grande do Sul aumentou para 378.

A Capital registrou a 58ª morte por conta da Covid-19. Trata-se de uma mulher, de 53 anos, que estava internada no hospital Vila Nova. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a morte ocorreu ainda no sábado, mas a confirmação do resultado para o vírus só veio três dias depois. Ela estava em suporte ventilatório desde 9 de junho e tinha um histórico de diabete e doença neurológica.

Em São Leopoldo, no Vale do Sinos, a prefeitura comunicou a morte de um homem, de 42 anos, por Covid-19. Ele era morador do bairro Feitoria e estava internado na área Covid do Hospital Centenário desde o dia 11 de junho. O paciente tinha histórico de hipertensão e obesidade, além de estar fazendo o uso do respirador. É a sétima morte de moradores de São Leopoldo pela Covid-19.

Já em Santa Maria, na região Central do Rio Grande do Sul, foram registradas duas fatalidades relacionadas ao novo coronavírus, o que elevou o número para 10 na cidade. Uma das vítimas é um homem, de 61 anos, com histórico de AVC e hipertensão. Em 11 de junho, ele foi internado no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). Um dia depois, houve a confirmação do diagnóstico positivo para Covid-19, sendo transferido para a UTI do hospital.

A outra vítima relatada pelo município é um homem, de 39 anos, que não tinha registro de comorbidade. No fim do mês de maio, ele viajou do Rio de Janeiro, com escala em São Paulo, para Santa Maria. Em 29 de maio, começou a sentir sintomas gripais, permanecendo em isolamento domiciliar. Em 12 de junho, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). A confirmação do diagnóstico positivo para Covid-19 ocorreu no dia seguinte após o óbito.

Conforme a prefeitura de Santa Maria, a demora para o registro oficial se deu em função de que o homem residiria no Rio de Janeiro. Porém, os familiares fizeram a certidão de óbito por Santa Maria.

As mortes registradas por Porto Alegre, São Leopoldo e Santa Maria ainda não constam no boletim informativo da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Em sua última atualização, a SES comunicou 374 mortos pela Covid-19 no Estado.

Os óbitos não contabilizados pela SES são:

- Porto Alegre (mulher, 53 anos)

- São Leopoldo (homem, 42 anos)

- Santa Maria (homem, 61 anos)

- Santa Maria (homem, 39 anos)