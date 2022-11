Porto Alegre sediará em novembro 1º Encontro da Churchill Society Brasil

publicidade

Uma das figuras mais importantes do século XX, o estadista britânico Winston Churchill será celebrado em 30 de novembro, em Porto Alegre. O evento, chamado de 1º Encontro da Churchill Society Brasil, ocorrerá na capital gaúcha e servirá para recordar os feitos do ex-primeiro-ministro, que completaria 148 anos. A programação será realizada no Theatro São Pedro a partir das 17h e tem entrada gratuita.

“Os ensinamentos de Churchill sobreviveram e são aplicáveis à administração, aos negócios, à vida e à política. As palavras dele deram motivação e esperança na guerra contra o nazismo. Churchill foi um líder absolutamente contrário aos regimes autoritários, porque não aceitava algo que pudesse infringir a liberdade”, comenta Ricardo Sondermann, chairman da Churchill Society Brasil e autor do bestseller “Churchill e a ciência por trás dos discursos: como palavras se transformam em armas”.

A Churchill Society possui mais de 40 capítulos, e a portuguesa e a brasileira são as únicas fora da Commonwealth — conjunto de nações que faziam parte do Império Britânico. Além de Sondermann, a associação tem entre seus fundadores o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes; o empresário Henri Chazan; o escritor Alex Catharino; o advogado Rafael Bicca Machado; e o cientista político Márcio Coimbra. É uma entidade sem fins lucrativos e mantida inteiramente a partir da doação voluntária de seus membros.

“A resiliência e a obstinação de Churchill são características que podemos tomar como exemplo ainda nos dias de hoje. Queremos manter vivos a palavra e o legado desse grande líder da história da humanidade”, destaca o chairman. “Reunimos pessoas das mais diversas correntes de pensamento, mas conectadas pela percepção da relevância da atuação desse personagem para o mundo”, complementa Sondermann.

Além do chá da tarde, que começará pontualmente às 17h, aos moldes britânicos, a programação do evento contará com três painéis: “O líder e a guerra”, “O legado e a mensagem” e “Winston Churchill hoje.” O evento contará com a presença do presidente do Instituto Mises Brasil, Hélio Beltrão, do diplomata e especialista do Instituto Mises Brasil, e Gustavo Maultasch, do vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, do advogado e especialista em Direito do Estado Sebastião Ventura e do presidente do BRICS, Marcos Troyjo.

Um jantar com charutos — uma das grandes paixões do político inglês — marcará o encerramento do 1º Encontro da Churchill Society. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla neste link. O evento conta com apoio institucional do Instituto Millenium. A próxima edição, programada para o segundo semestre de 2023, deverá ocorrer em São Paulo.