Porto Alegre usa sacos de areia para reforçar comportas após vazamento no Cais Mauá

Após o fechamento das comportas no Cais Mauá, a prefeitura precisou reforçar a contenção com sacos de areia nesta quarta. Durante a manhã, as águas do Guaíba chegaram em trechos da avenida Mauá após o nivel atinger a medição de 2,94m.

A diretora de tratamento de água do DMAE, Joice Becker, informou que 190 toneladas de areia estão sendo colocados nesses reforços.

"Todos as 14 comportas foram reforçadas com areia por dentro e fora", explicou.

E está previsto novo reforço no início da tarde. "Vamos colocar quatro fileiras pelo menos", destacou Joice.