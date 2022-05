Porto do Rio Grande volta a operar após ciclone Yakecan passar pela região

publicidade

Após fechar nesta terça-feira em função da velocidade dos ventos do ciclone, o Porto do Rio Grande voltou a operar por volta das 8h desta quarta. Na cidade, a velocidade máxima das rajadas na madrugada chegou a 78 km/h. Às 10h, estava em 60 km/h, com tendência a redução da intensidade. Ainda há possibilidade de chuvas em áreas isoladas.

Equipes da Defesa Civil percorrem a cidade durante a manhã realizando monitoramento da situação, especialmente a respeito de árvores e galhos caídos nas vias. Equipados de motosserras, os servidores realizarão o serviço assim que possível, ou programar o trabalho para mais tarde, caso necessário.

Na rua Henrique Pancada, um galho quebrou e a árvore que fica próximo a Lagoa também apresenta risco de queda. A Defesa Civil monitora a situação e fará a retiradal. Na Barra, o mar já recuou bastante. A água chegou a invadir uma casa da região. Duas residências tiveram o telhado danificado pelo vento, uma no bairro Nossa Senhora de Fátima e outra na Vila Maria dos Anjos. A Defesa Civil entregou lonas e durante a tarde as famílias devem receber visita de assistente social para que seja encaminhada a doação de telhas.

Segue a falta de energia em alguns pontos do Cassino e da cidade. Houve a queda de um transformador na Vila da Quinta. Em Rio Grande, as aulas na rede municipal retornaram normalmente nesta quarta-feira.

Já em Santa Vitória do Palmar, Candiota, Morro Redondo e Pedro Osório, as aulas seguem suspensas, como medida de prevenção nesta quarta. Pedro Osório também suspendeu a vacinação contra a gripe. Em Pinheiro Machado, as aulas nas escolas da zona rural, que utilizam o transporte escolar, seguem canceladas. Jaguarão não teve aulas pela manhã. A Rede Municipal de Pelotas retomará às aulas a partir das 13h desta quarta-feira.

