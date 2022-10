Poste de luz é instalado em frente ao Creas Leste, em Porto Alegre

publicidade

Um poste de energia elétrica foi instalado em frente ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Leste, no bairro Vila Ipiranga, em Porto Alegre. Há quatro meses e meio, o local, que atende 200 famílias em situação de vulnerabilidade social, estava com energia elétrica precária e em apenas uma fase. “Agora, as coisas estão andando. Sem luz, estava difícil”, diz a coordenadora do local, Janete Nunes Soares.

À reportagem do Correio do Povo, o presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), André Flores Coronel, afirmou que a instalação do poste tornaria independente a nova rede da subestação de energia que abastece o centro comunitário e a Praça São Pedro. A CEEE Equatorial informa que a ligação que faltava era interna. “O fornecimento para a rua sempre esteve normal e não houve solicitação por parte do Creas Leste”, diz a concessionária de energia, informação que chegou a ser refutava pela Fasc na última semana.

O Creas é um serviço público de assistência social, regionalizado, que tem por objetivo desenvolver ações de proteção e acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida, além de população em situação de rua (crianças, adolescentes, adultos e idosos). Porto Alegre possui nove destes centros, que atendem as famílias e indivíduos da região.