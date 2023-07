Poste fica pendurado por fios e oferece riscos a moradores no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre

publicidade

Após ser atingido por dois carros na noite de quinta-feira, um poste de energia elétrica na rua Mariano de Matos, no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre, partiu-se ao meio e ficou sustentado apenas pelos cabos de energia. O equipamento oferece riscos aos moradores da região, que reclamam da demora no atendimento da CEEE Equatorial para reparar os danos provocados pelo acidente de trânsito. Por conta do problema, o trecho da via entre a avenida Moab Caldas e a Travessa Oito de Setembro permanecia bloqueado nesta sexta-feira pelos agentes da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC).

Quem passa a pé pela rua Mariano de Matos precisa tomar cuidado ao passar pelo poste. Parte dos fios está esparramada em um lado da calçada, por onde os pedestres precisam abaixar a cabeça para continuar o trajeto. Conforme a funcionária pública Daisy de Castro Lima, que reside numa casa em frente ao poste, o acidente entre um táxi e outro veículo provocou danos na estrutura. “Oferece riscos com esses fios todos pendurados. Os carros não estão respeitando a barreira e estão tentando ultrapassar. Corre risco de a qualquer momento cair. Não sabemos que danos pode causar”, adverte.

A família entrou em contato com a CEEE Equatorial e pediu urgência no atendimento. “O poste pode cair a qualquer momento, É preciso fazer algo aqui antes que aconteça algo pior. Depois que acontecer não adianta mais”, afirma. Mesmo com a estrutura danificada, o fornecimento de energia não foi interrompido na casa de Daisy. Proprietário de uma oficina, Moris Kuch explica que o problema envolvendo a estrutura do poste afeta o trabalho da oficina. Os clientes ficam sem acesso. Na Travessa Oito de Setembro, ainda conseguimos fazer um desvio por conta, mas o pessoal não consegue subir”, destaca.

Kuch também solicitou atendimento da concessionária. “Já pedimos para fazer o conserto ou a substituição do poste, mas até agora não houve nenhuma providência. Com certeza está nos prejudicando. E ainda vai ter a parte da substituição, que vamos ter que ficar uma parte sem luz”, projeta. “Oferece um risco grande para quem passa a pé. Tem muito fio. Seria problemático se não fizessem o conserto rápido”, completa. A CEEE Equatorial informa que atende a diversas demandas em função da passagem do ciclone extratropical, mas garante que o pedido dos moradores será atendido o mais breve possível.