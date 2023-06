Postos de saúde abertos para diminuir superlotação em UPAs e emergências

publicidade

Para amenizar a situação de superlotação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moacyr Scliar e emergências do Grupo Hospitalar Conceição, foram abertas, neste sábado, duas unidades de saúde localizadas na zona Norte de Porto Alegre. Entre 10h às 16h, a US Jardim Leopoldina (rua Orlando Aita, 130 – Jardim Leopoldina, telefone (51) 3348.7070) e a US Jardim Itu (rua Biscaia, 39 – Jardim Itu, telefone (51) 3348.1288), estão disponíveis à população.

O movimento pela manhã foi tranquilo, em sua maioria, de pessoas em busca de vacinas contra a gripe (Influenza) e Covid-19. “O nosso posto abriu pela primeira vez e, por isso, até, recebeu um público menor que o esperado”, contou a enfermeira Elisângela da Silva Alves, assistente de coordenação da unidade Jardim Itu. Pelo menos dois locais gerenciados pelo GHC funcionarão aos sábados, de forma escalonada. “Durante a semana, trabalhamos mais com o território delimitado, de moradores da mesma região da unidade mas, nestes casos de final de semana, também atendemos pessoas de outras áreas”, explicou Elisângela.

Aos sábados, os postos atendem os casos de menor gravidade concentrando na UPA e nas emergências do GHC os casos mais graves. “Também aplicamos as vacinas de rotinas de crianças e idosos. Os procedimentos de enfermagem estamos fazendo todos, como curativos e intramuscular, além da nossa farmácia, também aberta, onde o paciente pode passar lá e sair com seu tratamento”, ressaltou a enfermeira. Para pessoas com sintomas gripais, foram feitos exames de Covid-19. Nas equipes, tanto do Jardim Itu quanto do Jardim Leopoldina, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, administração, vigias e higienização.

Por conta da rotina de trabalho, Sheila Pozada preferiu levar a filha, Luisa, de 6 anos, neste sábado para vacinar. “Vou aproveitar e vaciná-la contra a gripe e Covid-19”, frisou. Toda família está devidamente com o seu esquema vacinal completo. Mesmo apreensiva, um pouco antes das doses, a menina reafirmou a importância da imunização. Perguntada se gostada de se vacinar, foi taxativa. “Olha, eu choro, mas eu gosto”, sorriu.

Ao todo, sete unidades de saúde de Porto Alegre abriram as portas neste sábado (Jardim Itu, Jardim Leopoldina São Carlos, Bom Jesus, José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Santa Marta). Já neste domingo, serão cinco locais de atendimento (São Carlos, Bom Jesus, José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas e Santa Marta).

Porto Alegre possui quatro prontos atendimentos para acolhimento de urgência. A abertura das unidades de saúde evita que pacientes com quadros leves – que demandam somente medicação, atestado e orientação – aguardem por mais tempo em serviços dedicados a casos graves e agudos.

Os prontos atendimentos e hospitais do município – Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) – funcionam 24h para atender a população. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192. A Equipe de Regulação Hospitalar e o plantão de notificação epidemiológica seguem funcionando.