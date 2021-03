Prédio da Prefeitura de Esteio é evacuado após alerta de bomba

publicidade

quipes da Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal foram acionadas no final da manhã desta terça-feira (23) após a Prefeitura de Esteio receber o alerta sobre ameaça de bomba no prédio administrativo. Neste momento, as autoridades fazem uma ação de varredura em todos os setores do prédio e os servidores foram todos dispensados.

A informação, que chegou de forma anônima, foi feita para o setor de Ouvidoria. A mensagem dava conta de que uma explosão aconteceria às 16h. Até o momento, nenhum artefato explosivo foi encontrado. A Prefeitura informou que uma ocorrência já foi feita na Polícia Civil.