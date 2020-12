Prédio histórico é restaurado em Novo Hamburgo

publicidade

A Prefeitura de Novo Hamburgo entrega nesta quarta-feira a revitalização de um dos prédios históricos mais icônicos da cidade, a sede do antigo Lar da Menina. Localizado no bairro Hamburgo Velho, o imóvel, que estava em obras de 2013, abrigará a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) que hoje funciona no Centro de Cultura, junto do Teatro Paschoal Carlos Magno.

Após as obras terem sido paralisados devido a deflagração da Operação Capivara, que apurou supostas fraudes em licitações de construtoras, incluindo a que era responsável pela obra, em 2016, com o processo anulado, um acordo permitiu a retomada do restauro. A obra, engloba melhorias no prédio principal da casa, com mais de 677 metros quadrados, como colocação de esquadrias na fachada, revestimentos e pinturas internas, forros, novo reboco e pintura, instalações elétricas, hidráulicas e de ar condicionado, bem como pavimentações internas e elevador, além da conexão com um prédio anexo. O investimento total na obra foi de cerca de R$ 2 milhões oriundos de recursos próprios da prefeitura e um café deve funcionar no andar térreo da casa, para que a população tenha a oportunidade de circular pelo espaço diariamente.

A história do prédio remonta ao século XIX, com uma escola de internato feminino voltado para meninas. Desde então, o prédio já abrigou a Sociedade Fundação Evangélica no Hamburgerberg, uma fábrica de tecidos, e o Atelier Livre, espaço voltado para a cultura. No final da década de 90, um incêndio destruiu boa parte do prédio, que durante anos ficou abandonado. Em 2008 foi tombado e adquirido pela Prefeitura de Novo Hamburgo. Em 2020, com a restauração, a estrutura se torna um importante ponto turístico, histórico e de preservação cultural da cidade.

