Prédios ganham iluminação especial para incentivar conscientização contra o câncer de mama

Outubro começou e com ele vários prédios de entidades e de órgãos públicos do Estado e de Porto Alegre estão coloridos com tons de rosa em alusão à campanha de prevenção ao câncer de mama. A importância do diagnóstico precoce, capaz de salvar vidas, faz com que, neste mês, atividades sejam realizadas visando a conscientização das pessoas, principalmente mulheres, sobre o autoexame e autoconhecimento. Mais que iluminar com o rosa os espaços públicos, a iniciativa faz lembrar quem passa pelos locais, por 31 dias, o quão fundamental é estar atento aos sinais que o corpo apresenta.

Na capital gaúcha, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) terá programação especial com diversas ações nas 134 unidades de saúde do município. Haverá encaminhamento para exames de mamografia em públicos que tenham essa indicação, realização de citopatológico para prevenção do câncer de útero, além de orientações gerais de saúde e bem-estar. Um dos prédios iluminados de um órgão municipal é o do Jardim do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), no bairro Moinhos de Vento.

Durante o Outubro Rosa, o governo do Estado informou que está reforçando o seu compromisso com a prevenção e a promoção da saúde, incentivando a realização de exames preventivos e ampliando o acesso a serviços de diagnóstico. Por isso, os edifícios do Palácio Piratini e do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) também ganharam iluminação na cor rosa para reforçar o alerta.

Em todo o Brasil, a Procuradoria-Geral da República (PGR) ganhou a iluminação desde segunda-feira. A adesão ao movimento internacional para a detecção precoce da doença tem por objetivo divulgar informações sobre o câncer de mama, fortalecer as recomendações de saúde para prevenção e estimular o diagnóstico e rastreamento da doença, a fim de reduzir sua mortalidade. Além da sede da PGR, outras nove unidades do MPF pelo país trocam a iluminação de suas fachadas para fortalecer a causa, e a sede do órgão em Porto Alegre é uma delas.

O mesmo ocorre com os prédios como o do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), do prédio anexo ao Tribunal de Justiça, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), dos Correios, da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) e da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).