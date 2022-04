Praça General Freitas é reinaugurada em clima de festa em Sapucaia do Sul

publicidade

Após completa revitalização, a Prefeitura de Sapucaia do Sul entregou neste final de semana, com solenidade e apresentação de artistas locais, a Praça General Freitas totalmente remodelada. Com brinquedos inclusivos, espelho d’água, banheiros restaurados e área de café, a praça, agora, está mais moderna e acessível e também conta com ponto de táxi e estrutura própria para exposição dos trabalhos dos artesãos.

O espaço, localizado no centro da cidade, ainda recebeu novo calçamento, piso tátil, rampas para cadeirantes e sistema de iluminação em LED. As obras, iniciadas em outubro do ano passado, foram executadas pela empresa Construsinos e receberam um investimento de um pouco mais de R$ 2 milhões, recursos próprios da administração municipal.

