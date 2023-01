Praia de Ipanema recebe projeto Linda Orla Limpa

publicidade

O calor que chegou aos 34 graus na manhã deste sábado ajudou a levar diversos banhistas à praia de Ipanema, zona sul de Porto Alegre. Com isso, houve boa participação de pessoas no projeto Linda Orla Limpa, que acontece nos sábados de verão nas praias da Capital. Desenvolvida pela Equipe de Gestão e Educação Ambiental (Egea) do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), a ação conscientiza sobre sustentabilidade e descarte correto de resíduos.

Desta vez, as atividades ocorrem avenida Guaíba, proximidades da rua Leme, bairro Ipanema. Até as 17h, um estande oferecerá informações sobre os serviços do DMLU e o funcionamento das usinas de reciclagem com o auxílio de maquetes de unidade triagem. Destaque para o Papa Resíduo, uma estrutura em formato de garrafão gigante, feito em metal, onde os frequentadores da orla podem colocar seus materiais recicláveis, como latinhas de alumínio, sacos, sacolas, embalagens de alimentos, garrafas pet, entre outros.

“Com este projeto queremos estimular o sentimento de pertencimento do cidadão pelos espaços públicos de nossa cidade. Somente assim, a orla poderá refletir a limpeza e conservação que todos queremos e que Porto Alegre merece”, afirma o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

Materiais recicláveis, jogos pedagógicos, panfletos informativos e adesivos sobre a correta segregação dos resíduos, estão à disposição do público. Também são distribuídas sacolas ecológicas feitas de plástico reciclável para estimular o acondicionamento dos resíduos e o descarte correto. Em caso de chuva os eventos são transferidos.

Atividades nas próximas semanas:

4 de fevereiro – Praia do Guarujá

11 de fevereiro - Orla Trecho 3

18 de fevereiro – Orla Trecho 1

25 de fevereiro – Orla Iberê Camargo