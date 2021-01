Prefeita de Livramento auxilia na faxina do prédio da prefeitura do município

publicidade

A prefeita de Santana do Livramento, Fronteira Oeste do RS, delegada Ana Tarouco (DEM), 40 anos, comandou neste final de semana a limpeza do Palácio Moisés Viana, sede da prefeitura do município.

Ana e equipe faxinaram o prédio com as próprias mãos e destacou que a verdadeira mudança começa de dentro para fora.

Já o vice-prefeito, Evandro Gutebier, 41 anos, também do DEM, ainda mantém-se em isolamento pessoal devido ter contraído Covid-19.

A sua posse foi virtual, por transmissão on-line. Evandro deverá ser liberado na próxima semana.

