Prefeito de Barra do Ribeiro considera a enchente de hoje a maior dos últimos oito anos

publicidade

O prefeito de Barra do Ribeiro, Jair Machado, disse nesta quarta-feira que considera a enchente atual causada pelas fortes chuvas que atingem a cidade a maior do município dos últimos oito anos, ao menos. Diversas partes da cidade da região metropolitana de Porto Alegre alagaram. Aulas estão suspensas hoje e amanhã, bem como a chegada da Chama Crioula, que ocorreria nesta quarta e daria início à Semana Farroupilha. “Vamos avaliar os próximos dias. Até lá, o restante da Semana está mantido”, afirmou ele.

Os locais mais afetados foram os bairros Extremosa e Pavão, assim como a área central, como a avenida Visconde do Rio Grande, que ficou coberta de água em alguns pontos. O alerta da Administração, porém, foi estendido aos bairros Extremosa, Mate Doce, Três Vendas e demais regiões ribeirinhas. Até o final da manhã, a Defesa Civil Municipal não havia recebido pedidos de remoção de pessoas de suas casas, embora, conforme Machado, o órgão estivesse de prontidão caso fosse necessário. Pessoas poderão ser encaminhadas ao Ginásio Gattinão, no Centro, e à Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Fernando Hoff, no bairro Extremosa.

Farol inaugurado em julho caiu em Barra do Ribeiro devido ao vento forte e a chuva na cidade - Foto: Guilherme Almeida

Uma das ocorrências que mais chamou a atenção foi a queda do farol na Praia da Picada, na margem do Guaíba, que havia sido inaugurado no último dia 8 de julho, inclusive com show de fogos de artifício. A estrutura, de cerca de seis metros de altura, tombou sobre os molhes construídos à beira do curso d’água, que, por sua vez, teve o acesso interditado. Postes de energia também caíram com a força da ventania.

“Nossa prioridade agora é as pessoas. Mas vamos lutar para reconstruir tudo, porque o farol se tornou um ponto turístico na cidade”, observou o prefeito de Barra do Ribeiro. Conforme ele, os alagamentos foram causados pela cheia tanto do Guaíba, que hoje pela manhã soprava de sudeste, represando as águas e formando ondas no Guaíba, e do arroio Ribeiro, perto do bairro Pavão.

Na Picada, os amigos Iara Capellini e Ademilson da Silva Ferreira, observavam a força das águas do Guaíba na manhã desta quarta. Ambos moram em uma casa, cujo pátio e entrada já acumulavam água, no outro lado da rua Júlio de Castilhos, que fica na margem do mesmo Guaíba.

“O jeito agora é esperar. A água que está descendo do Guaíba vai chegar até nós”, comentou ela, que é aposentada. “Acho que fizeram malfeita essa estrutura do farol. Ela foi construída sobre a terra”, observou Ferreira, que trabalha como pedreiro.

Veja Também