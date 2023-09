Prefeito de Estrela diz que momento é de solidariedade diante de tragédia

publicidade

O prefeito de Estrela e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), Elmar Schneider, disse nesta terça-feira que o momento atual é de solidariedade, diante da tragédia das chuvas que afetaram 70% da população da cidade, bem como incontáveis outras pessoas nos demais municípios. "Acho que é o momento de todos nos unirmos. Estamos com toda força de helicópteros do estado no Vale, e estamos priorizando vidas", comentou ele.

De acordo com Schneider, esta é a maior enchente dos últimos 80 anos na região. "Nunca tivemos na história da região uma interdição da ponte que liga Estrela a Lajeado, via BR 386. Sabemos que muitas pessoas ainda vão precisar de estrutura. Mas está havendo muita solidariedade, com pessoas acolhendo parentes não apenas em Estrela, porém também em outras cidades", disse o presidente da Amvat.

No município, que registrou um óbito em decorrência das tormentas, as famílias estão sendo encaminhadas ao Ginásio Municipal, no bairro Oriental. Outras cidades a exemplo de Muçum, Roca Sales e Encantado, na parte alta do vale, além de Arroio do Meio e Lajeado, na parte baixa, também foram bastante afetadas. O prefeito de Estrela afirmou que conversou mais cedo com a secretária Estadual da Saúde, Arita Bergmann, e com o governador Eduardo Leite, para pedir apoio. "Colocamos o Hospital Estrela (HE) à disposição", comentou Schneider.

Nove pacientes foram encaminhados de Roca Sales para as unidades de Progresso, Lajeado, Encantado e Teutônia, assim como o HE, que recebeu dois, um homem de 77 anos e uma mulher de 82. Em nota, a Rede de Saúde Divina Providência, responsável pela gestão do HE e do Hospital São José, de Arroio do Meio, disse que o Hospital Estrela suspendeu as cirurgias eletivas hoje, e o acesso à unidade está limitado pelo elevado nível de água no entorno. Ainda conforme ele, as aulas devem continuar suspensas amanhã em Estrela e a situação será avaliada cidade a cidade. Por enquanto, a medição manual da régua localizada no antigo complexo da Polar, na parte baixa do Centro, anotou 29,62m, sendo que, de acordo com a Defesa Civil, a enchente mais alta da história de Estrela ocorreu em 1941, com 29,98 metros.

