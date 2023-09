Prefeito de Muçum cita avanços em recuperação da cidade e vê educação como maior desafio

publicidade

O prefeito de Muçum, Mateus Trojan, projetou que a cidade levará alguns dias para se recuperar dos estragos provocados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Em velório coletivo no Ginásio Municipal de Vespasiano Corrêa, na manhã deste sábado, Trojan reiterou que a devastação trazida pelas águas levou diversos problemas para a localidade e inviabilizou residências e serviços. No entanto, segundo ele, alguns pontos já estão sendo restabelecidos de maneira gradual.

"Estamos trabalhando intensamente e chamando todas ajudas possíveis para conseguir acelerar o processo. Já temos pontos na cidade com energia elétrica. A totalidade ainda vai levar alguns dias. Abastecimento de água já temos todas bombas operando. Agora, vamos buscar os vazamentos. Conseguimos retornar a telefonia com geradores de energia. A Saúde também está funcionando", explicou.

Na avaliação do prefeito, a principal dificuldade será normalizar a educação em Muçum. "Não temos previsão. Talvez seja o que mais irá demorar. Tivemos quatro escolas totalmente destruídas. Sem nenhum material e nenhum recurso", disse. Trojan solicitou que a "burocracia" não atrase a reconstrução da cidade. "Precisamos acelerar os processos. Fomos categóricos com todas as esferas governamentais".

Buscas seguem

Segundo o prefeito, Muçum tem ainda "cinco ou seis desaparecidos" em razão das enchentes e os trabalhos seguem na região. A tendência, conforme o Executivo municipal, é aumentar os números de vítimas. Trojan afirmou que as famílias já tem ciência de que se trata de uma "busca por corpos e não por vidas".

