Prefeito de Nova Santa Rita assume como presidente da Granpal

O novo presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), o prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella, tomou posse nesta quarta-feira. Ele conduzirá a gestão até 2023. A solenidade foi realizada no Instituto Caldeira, onde fica a sede da Granpal. "Nossos anseios, enquanto municípios, são os mesmos e convergem. Nosso intuito é uma gestão compartilhada, para dar continuidade a todos os fóruns e discussões que já iniciaram. Além disso, queremos ampliar o diálogo com todas as entidades que são importantes para os temas ligados à Região Metropolitana", ressaltou Battistella.

A Granpal representa 19 municípios que, juntos, somam 40% da população do Rio Grande do Sul. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, passou o comando da associação e destacou que sempre defendeu a integração metropolitana. "Tivemos pautas importantes, como o Assistir na Saúde. A Granpal foi essencial nesse assunto, além também da pauta do transporte público, que é um problema sério que estamos enfrentando", afirmou.

Battistella sinalizou que apresentará novos projetos para a associação, com o objetivo de ampliar o diálogo entre os prefeitos e especialistas em temas centrais. Também estiveram presentes os prefeitos de Esteio, Leonardo Pascoal; de Novo Hamburgo, Fátima Daudt; de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues; de Triunfo, Murilo Machado da Silva; de Taquari, André Brito; o prefeito em exercício de Canoas, Nedy de Vargas Marques; além da ex-presidente da Granpal Margarete Ferretti.

Nova diretoria da associação

Presidente: Rodrigo Battistella (Nova Santa Rita)

1º vice-presidente: Fátima Daudt (Novo Hamburgo)

2º vice-presidente: Volmir Rodrigues (Sapucaia do Sul)

Secretário: Murilo Machado Silva (Triunfo)

Tesoureiro: Marcelo Maranata (Guaíba)

Conselho fiscal

Titulares:

André Brito (Taquari)

Paulo Corrêa (Glorinha)

Ernani de Freitas Gonçalves (Eldorado do Sul)

Suplente:

José Carlos Garcia de Azeredo (Arroio dos Ratos)