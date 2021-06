Prefeito de Sananduva, Leomar Foscarini morre de Covid-19

publicidade

O prefeito de Sananduva, Leomar José Foscarini, morreu nesta quarta-feira, vítima da Covid-19 aos 68 anos. A informação foi confirmada pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), que lamentou a perda do gestor municipal.

A Famurs divulgou nota "em nome de todos os 497 prefeitos e prefeitas do Estado" em que manifesta seu profundo pesar pelo falecimento. O Professor Kiki estava internado em Porto Alegre e não resistiu ao agravamento da doença.

Conforme a prefeitura de Sananduva, o velório será realizado no Centro Esportivo Municipal Victor Camozzato na manhã desta quinta-feira.