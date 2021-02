Prefeitos avaliam envio de recurso ao mapa preliminar

publicidade

Após o Estado anunciar nesta sexta-feira o mapa preliminar do Distanciamento Controlado, gestores de municípios de regiões classificadas em bandeira preta se manifestaram sobre a rodada. A região de Taquara (oito cidades) é uma das 11 indicadas com risco epidemiológico altíssimo. Segundo o prefeito de Parobé e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Paranhana, Diego Picucha, os gestores estão reunindo os dados sobre a ocupação de leitos para viabilizar um recurso. “Sabemos que os índices são graves e, mesmo com a chegada da vacina, seguimos reforçando que os cuidados devem seguir.”

Segundo o prefeito de Campo Bom e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos, Luciano Orsi, os prefeitos não pretendem ingressar com recurso para reverter a bandeira preta. “Vamos atender o Estado, que tem feito esse controle macro, e trabalhar para conter o avanço da doença.” A região de Novo Hamburgo tem 15 cidades.

Já o prefeito de Cachoeirinha, Miki Breier, afirmou que aguarda o decreto estadual para anunciar as novas medidas a serem adotadas no município. “Situação delicada por demais em várias regiões do Estado, inclusive a da Grande Porto Alegre.” Cachoeirinha, com mais cinco cidades, integra a Região de Porto Alegre, classificada em bandeira preta.

Os prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) vão aguardar a publicação do decreto estadual neste sábado para tomar decisão sobre a classificação da região com a bandeira preta. Uma reunião virtual deve ocorrer para viabilizar a possibilidade de recurso. O presidente da Amvarp e prefeito de Vale do Sol, Maiquel Silva, disse que a principal preocupação está com o retorno dos alunos às aulas, previsto para segunda-feira em grande parte da região.

O prefeito de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso, disse que vai recorrer e que a situação se agravou, mas não a ponto de bandeira preta. Ele destaca que já foram tomadas medidas mais restritivas em novo decreto municipal. A cidade e outras 51 fazem parte da região de Palmeira das Missões.

A Região de Caxias do Sul (49 cidades) também recebeu bandeira preta. A Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne) informou que os gestores vão decidir neste sábado se apresentam ou não recurso questionando a classificação. O presidente da entidade, José Carlos Breda, disse esperar que seja mantido o modelo de cogestão, pois avalia que a suspensão não pode ser de forma linear, mas sim observando a realidade de cada região. A Prefeitura de Caxias do Sul disse que seguirá as orientações da Amesne e que se prepara para novo decreto municipal.