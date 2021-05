Prefeitos da Zona Sul aprovam plano estadual de combate a Covid-19

publicidade

Após o anúncio do decreto estadual com um novo plano de controle da pandemia de Covid-19, prefeitos do Sul do Estado se reuniram no sábado para discutir a iniciativa. O plano do Governo Estadual foi aprovado pela maioria dos presentes na reunião online. Em uma nota técnica, os prefeitos decidiram sugerir protocolos mais rígidos em alguns setores, como seguindo sem dar permissão para a realização de eventos, sejam eles em ambientes abertos ou fechados.

Está proibida a permanência de clientes em pé em restaurantes, bares, lanchonetes, sorveterias e similares durante o consumo de alimentos e bebidas, também segue vedada a ocupação de pista de danças ou similares, deve haver um distanciamento de dois metros lineares entre as mesas, que podem ter clientes sentados em grupos de até seis pessoas, podendo receber clientes até às 23h entre outras regras. Entre as medidas colocadas para a missa e serviços religiosos estão regras de distanciamento e uso de máscaras.

O grupo deve se reunir semanalmente para reavaliar a situação na região. Para o presidente da Azonasul e prefeito de Canguçu, Vinícius Pegoraro, novamente a região mostrou unidade. “Discutimos protocolos adequados à nossa realidade e chegamos a um consenso onde prevalece o equilíbrio da preservação da saúde e a manutenção das atividades econômicas. Nós estamos atentos para dar mais rigor às fiscalizações e vamos avaliando o comportamento do vírus perante essas flexibilizações a cada sete dias”, garante.