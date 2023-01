Prefeitura anuncia desfiles de carnaval nos dias 3 e 4 de março em Porto Alegre

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre confirmou os dis 2 e 3 de março para o desfile do Carnaval 2023 na Capital, n no Porto Seco, zona norte da Capital. Uma reunião nesta quarta-feira, 18, no Centro Administrativo Municipal, definiu os detalhes do evento que terá também a participação de escolas da Região Metropolitana.

“O Carnaval é a maior manifestação popular do nosso País. Estamos trabalhando para retomar o protagonismo que o Carnaval da Grande Porto Alegre já teve no passado" , afirmou o prefeito da Capital, Sebastião Melo. Segundo ele a integração fortalece o evento popular. " O apelo, agora, é para nos unirmos em torno deste grande evento e melhorarmos a qualidade da festa que tem o nosso carinho e reconhecimento"

Participaram do encontro representantes das secretarias de Cultura de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Viamão e Gravataí, além dos presidentes das duas Ligas carnavalescas de Porto Alegre, Maurício Nunes Santos, da Uespa (União das Escolas de Samba de Porto Alegre) e Kelly Ramos, da Uecgapa (União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre).

Também foram definidos o esquema de trânsito e mobilidade. A Prefeitura, através da EPTC e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, irá colocar linhas de ônibus especiais, com trajetos em regiões específicas da cidade até o complexo cultural. As viagens serão tanto para a ida quanto para a volta da população, durante a madrugada. O esquema será coordenado pela EPTC e valerá para as duas noites de desfiles.

Valores

Conforme a Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (SMCEC), o orçamento total para os desfiles das escolas no Carnaval 2023 do Porto Seco será em torno de R$ 4,888 milhões. A gestão municipal trabalha na captação de investimentos para complementar este valor.

A proposta é de que parte destes recursos seja proveniente do retorno do fomento no valor de R$ 506.577,60, aportados pela prefeitura de Porto Alegre a escolas de samba dos municípios metropolitanos (descrição abaixo). São recursos oriundos do Tesouro Municipal e de emendas impositivas, viabilizadas pelo Fumproarte. No total, a prefeitura repassou R$ 2,286 milhões, incluindo as escolas da Capital.

Valores por escolas da Região Metropolitana

- R$ 140.589,00 Unidos da Vila Isabel (Viamão)

- R$ 140.589,00 Império do Sol (São Leopoldo)

- R$ 84.810,60 Protegidos da Princesa Isabel (Novo Hamburgo)

- R$ 140.589,00 Acadêmicos do Gravataí (Gravataí)

