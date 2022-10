Prefeitura apresenta dois novos ônibus e aplicativo do transporte coletivo em Rio Grande

publicidade

A Prefeitura de Rio Grande apresentou, na tarde desta quinta-feira, no Salão Nobre, dois ônibus zero quilômetro que irão reforçar a frota que realiza o transporte coletivo na cidade. Os dois novos veículos fazem parte da aquisição de 10 ônibus realizada pela empresa Transpessoal, responsável pelo serviço. A empresa vinha encontrando falta de matéria prima no mercado e os fabricantes atrasaram a entrega dos carros.

Até o momento, quatro chegaram à cidade além destes dois. Os outros quatro devem passar a circular até o final do ano. As novas aquisições contribuem para o crescimento da frota, que até o fim do mês de setembro cresceu 17% saindo de 70 para 81 ônibus rodando na cidade. A projeção é que até o fim deste ano a cidade esteja com 92 ônibus na frota, sendo em torno de 20% zero quilômetro. Neste ano ocorreu na cidade um aumento significativo no número de viagens passando 998 por dia para cerca de 1,3 mil.

Durante a cerimônia também foi apresentado o novo aplicativo do sistema de transporte coletivo municipal. Com ele, a população terá uma nova forma de acompanhar o horário e deslocamento em tempo real dos ônibus. O aplicativo ainda está em desenvolvimento e deverá entrar em funcionamento até o final deste ano. “Temos ainda muitos testes a fazer. Temos o objetivo e estamos buscando a mudança que requer tempo. Mas já estamos atuando na busca de ter a melhor ferramenta para o usuário”, justifica o Secretário Municipal de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, Anderson Castro .

No mês de dezembro a cidade passará a ter um novo cartão para o transporte coletivo, o Cartão Rio Grande deve estar disponível para a população iniciar o processo de migração no final de novembro. O novo cartão irá utilizar um formato universal, sendo um único para estudantes, trabalhadores, crianças e idosos.

O cartão poderá ser recarregado por meio do novo aplicativo de mobilidade urbana que será lançado junto com ele. Através do aplicativo os usuários poderão recarregar o cartão utilizando diversos meios de pagamento, como pix e cartões de crédito e débito. Durante a solenidade também foram anunciadas a volta, a partir da próxima segunda-feira da linha Parque Marinha Expresso, que agora passa a se chamar Expresso Parque Marinha/ Parque São Pedro, além de novos horários em três linhas (Cassino- Cidade Nova, Cassino Presidente Vargas e Parque Marinha e Parque São Pedro).

A linha expressa será implementada em fase de testes, analisando o fluxo de passageiros. A saída da Estação Tamandaré terá dois horários de pico, às 17h30min e às 18h. O trajeto será realizado em uma rota alternativa nos bairros Cidade Nova, Lagoa São Miguel, seguindo pela Roberto Socoowski e BR 392 acessando os dois bairros. O prefeito Fábio Branco falou sobre o empenho em viabilizar melhorias no transporte coletivo da cidade. “ Com as melhorias e os ajustes que estamos fazendo nos encontramos no caminho para oferecer um melhor serviço de maior qualidade aos rio-grandinos”, destacou.

