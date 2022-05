Prefeitura de Canoas ajuíza ação para afastar gestores da Funam e gerir temporariamente o HU

publicidade

A prefeitura de Canoas, por meio da Procuradoria-Geral, ajuizou nessa quinta-feira, uma Ação Civil Pública a fim de obter uma tutela de urgência para afastar os dirigentes da Fundação Educacional Alto Médio São Francisco (Funam), entidade responsável por administrar o Hospital Universitário de Canoas (HU). No processo, solicita ainda que a prefeitura assuma, imediatamente, por intermédio de Comissão de Intervenção a ser designada pelo Poder Público, a gestão do hospital, até que haja condições de se proceder a necessária transição para que o gerenciamento do HU seja novamente repassado a terceiros, por meio de um novo processo de contratação.

Durante esta semana, pacientes do complexto hospitalar fizeram denúncias e relatos sobre a falta de profissionais e de insumos básicos, como antitérmicos, compressas e até mesmo papel higiênico. De acordo com a nota da prefeitura de Canoas, a medida foi necessária a partir dos descumprimentos contratuais por parte da Funam em relação à prestação de serviços de saúde no Hospital Universitário. "A decisão da administração municipal visa evitar o caos e a desassistência na Saúde, bem como, buscar uma solução rápida e efetiva para a grave situação pela qual o HU passa neste momento", diz o comunicado.

Um novo processo licitatório para a substituição da Funam está sendo elaborado. O município está empenhando todos os esforços para que a nova licitação aconteça de maneira ágil e efetiva mas, principalmente, que garanta serviços de qualidade aos canoenses. O município aguarda agora o retorno do Poder Judiciário. A reportagem do Correio do Povo tentou contato com representantes da Funam, mas não obteve sucesso.

