Prefeitura de Canoas investirá R$1,3 milhão na reforma do Hospital de Pronto Socorro

publicidade

A Prefeitura de Canoas vai investir R$ 1,3 milhão na reforma do Hospital de Pronto Socorro e entregou na semana passada quatro consultórios totalmente reformados. A recuperação da estrutura física das salas, que propõe oferecer maior conforto e segurança aos pacientes e profissionais, faz parte da primeira etapa de revitalização do HPSC que ainda inclui a reestruturação e melhorias na área social externa, nas áreas cobertas, na estrutura de pronto atendimento, emergências, pediatria, traumatologia, recepção, sanitários, sala de espera dos familiares e ouvidoria. Ao todo, será revitalizada uma área de 451 metros quadrados do hospital.

A iniciativa se soma às obras de manutenção em outras unidades da rede municipal de saúde, que já estão sendo realizadas, inclusive no Hospital Universitário, onde acontece a reforma em todo o andar do bloco cirúrgico. Com 11 salas, os espaços estão recebendo obras de modernização e recuperação. Estão sendo reconstruídos os pisos, troca de pavimentos, além de reforma nas paredes e portas. O andar inteiro receberá nova pintura e melhorias na iluminação. A obra é realizada em duas etapas, sendo que a primeira já foi concluída, e vai beneficiar mais de 1,6 mil pessoas que passam por procedimentos cirúrgicos mensalmente.