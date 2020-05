Prefeitura de Caxias auxilia em mais de 50 mudanças de forma gratuita

publicidade

A Secretaria Municipal da Habitação (SMH) de Caxias do Sul, já realizou 53 mudanças, por meio do serviço de Auxilio Mudança, desde o início deste ano. O pico do atendimento foi no mês de abril, com 24, seguido por fevereiro, com 17, janeiro, com sete, e março, com cinco. Para o mês de maio, cerca de 36 solicitações aguardam para serem atendidas.

O Auxilio Mudança é um benefício previsto em lei municipal e prevê transporte de móveis e utensílios de uso doméstico. É vedada a utilização para transporte de pessoas, materiais de construção, animais, plantas, veículo automotor, máquinas industriais e equipamentos. Caso haja pedágios no trajeto de deslocamento, fica a família encarregada do pagamento. É dela, também, a responsabilidade de carregar e descarregar o caminhão da mudança, este, sempre é dividido pela metade podendo, assim, realizar duas mudanças na mesma viagem. “Procuramos sempre colocar locais próximos para realizar as mudanças, assim conseguimos otimizar o uso do caminhão”, explica o titular da Habitação, Giovani Fontana.

O secretario ainda afirma que a maioria das demandas de mudança que chegam é para a fronteira do Estado com os países vizinhos. O serviço contempla apenas destinos dentro do território gaúcho. Fontana explica que, antes da pandemia do coronavírus, eram realizadas reuniões mensais com as famílias que vinham a ser contempladas com o benefício. Hoje, o contato é feito exclusivamente por telefone.

Para fazer uso do benefício, as pessoas devem entrar em contato com a secretaria pelo telefone (54) 3218-6119. O serviço é concebido apenas uma vez por família e de forma gratuita.