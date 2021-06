Prefeitura de Caxias do Sul alerta para esgotamento de leitos de UTIs

publicidade

Diante do esgotamento dos leitos de UTI SUS para pacientes com covid-19 e também para casos clínicos a prefeitura de Caxias do Sul está pedindo a colaboração da população para diminuir o contágio pelo coronavírus, especialmente evitando aglomerações no feriadão de Corpus Christi.

Ainda orienta que pessoas com sintomas busquem atendimento para diagnóstico e isolamento em caso de teste positivo. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) pondera que a abertura de novos leitos esbarra na falta de espaço físico e de equipes de saúde.

Nesta quarta-feira (02), o cenário era de ocupação além da capacidade nas UTIs SUS. Os leitos para pacientes com covid-19 estão em 117% de ocupação e, os para pacientes clínicos, com 100%. A situação também é crítica nas emergências: somente no Hospital Geral (HG), 10 pacientes estão entubados no setor pela falta de acomodação em UTI.

A UPA Central, referência para casos respiratórios, está superlotada, com 11 pacientes em espera por UTI usando máscara com alto fluxo de oxigênio e um entubado. “A situação dos hospitais está se refletindo nas UPAs. A lotação de pacientes críticos nas observações das UPAs repercute nos tempos de atendimento, atrasando as consultas. Por isso, reforçamos que quem tiver sintomas leves busque uma UBS e deixe as UPAs para os casos moderados e graves. Infelizmente, estamos nos aproximando da situação que enfrentamos em março”, assinala o diretor da Rede Municipal de Urgência e Emergência, Fabio Baldisserotto.

A lista de espera por UTI somava 42 pessoas na manhã desta quarta-feira. A diretora do Departamento de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria (Dacra), Marguit Meneguzzi, observa que desde maio há novo aumento das solicitações de internação para tratamento de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), incluindo a covid-19.

A SMS orienta que pessoas com sintomas de síndrome gripal busquem atendimento para realizar o teste de covid-19. A UBS São Vicente, que é referência para casos de síndrome gripal e suspeitos de covid-19, estará aberta no feriado de quinta-feira (03) e também no sábado (05), das 8h às 20h.