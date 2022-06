Prefeitura de Caxias do Sul subsidiou mais de 190 mil passagens do transporte coletivo em maio

publicidade

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) divulgou os valores subsidiados, em maio, ao sistema de transporte coletivo público urbano de Caxias do Sul. Os recursos somaram quase R$ 255 mil, totalizando 192.055 passageiros transportados. Em relação a abril, houve aumentos de 57% no subsídio e 14% no número de passageiros transportados. Além de mais passageiros, o valor subsidiado passou de R$ 0,75 para R$ 1,00 por passagem.

Uma das altas mais representativas, de 139%, foi no subsídio para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Foram beneficiados 9.589 passageiros, resultando em subsídio de pouco mais de R$ 52 mil. O cartão de pessoa física Caxias Urbano foi utilizado por 178.061 passageiros em maio, incremento de 11%. O subsídio alcançou valores de R$ 178 mil, assegurando a tarifa de R$ 4,50. Os cartões carregados por créditos de vale-transporte não recebem subsídios.

As tarifas subsidiadas são de R$ 4,50 em horários de pico e de R$ 3,50 durante a vigência da tarifa verde, das 9h às 11h e das 14h às 16h, para pagamentos apenas com o cartão pessoa física Caxias Urbano. Para os demais usuários do sistema, com pagamento em dinheiro e vale-transporte, bem como para os residentes nos distritos atendidos pelo transporte coletivo, o valor é o da tarifa técnica, calculada em R$ 5,50. Os estudantes pagam R$ 2,75, equivalente a 50% da tarifa técnica.

Veja Também