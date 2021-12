Prefeitura de Chapecó assina financiamento de R$ 300 milhões para investimento em obras

publicidade

Um financiamento de R$ 300 milhões que serão aplicados em obras em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, foi assinado nesta quinta-feira, pela prefeitura e o Banco do Brasil. Segundo o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, a primeira obra viária a ser realizada é a abertura da avenida Getúlio Vargas, na região Sul, e pavimentação até a rua Pascoal Cortelini. “Esta via, que teve um trecho pavimentado na atual gestão, será alargada até a rua Irineu Bornhausen, onde será construído um trevo e isso visa criar uma nova rota de tráfego da zona Sul do município com o centro da cidade”, disse.

Rodrigues informou que também está prevista a continuidade do Contorno Viário Extremo Oeste, que está sendo construído da BR 282 até a SC 283. Com os novos recursos a intenção é dar prosseguimento até o distrito de Marechal Bormann. O Poder Público local informou que no dia 21 de janeiro do próximo ano está previsto o lançamento do Elevado da Bandeira, onde serão aplicados R$ 30 milhões. Além disso está em aprovação do governo do Estado o projeto do novo Pavilhão da Efapi, com mais de oito mil metros quadrados, que vai substituir dois pavilhões antigos e, neste caso, parte dos recursos são oriundos do governo estadual.

Rodrigues destacou que estes recursos do financiamento vão se somar a outros dos governos Federal e Estadual, chegando próximo de R$ 700 milhões. “Nesta semana o governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, anunciou um plano de investimentos de R$ 1 mil por habitante, que daria cerca de R$ 230 milhões para Chapecó e com isso será retomado o projeto do Contorno Viário Leste, ligando a SC 480 com a BR 282, estimado em R$ 180 milhões”, detalhou. Também está prevista a nova Ala da Arena Condá, no setor Oeste, que prevê investimentos de R$ 40 milhões. Num lado será arquibancada e no outro lado serão salas. Rodrigues disse que o local pode sediar a Câmara de Vereadores, caso o Legislativo concorde, ou então serviços da prefeitura.

Dentro deste pacote está incluído, ainda, o projeto de macrodrenagem, no valor de R$ 35 milhões, com recursos do Governo Federal. “Quero agradecer aqui os vereadores que aprovaram o financiamento, que ao longo dos anos vai se pagar, pois os investimentos vão valorizar os imóveis, gerar emprego, movimentar a economia e gerar novas receitas e arrecadação para o município”, disse João Rodrigues.

O secretário de Governo da prefeitura de Chapecó, Thiago Etges, disse que o financiamento tem um ano de carência e prazo de dez anos tanto para investimento, quanto para pagamento. O ato, no auditório da prefeitura, reuniu representantes do Banco do Brasil, entre eles o superintendente nacional do setor público, Sandro Jacobsen Grando.

