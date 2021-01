Prefeitura de Erechim decreta turno único até o final do ano

publicidade

Diante da necessidade de reduzir despesas, a Administração Municipal de Erechim, no Norte do Estado, anunciou que, na próxima segunda-feira, entra em vigor o turno único nas repartições públicas. Locais atenderão das 7h30min às 13h30min, até o dia 31 de dezembro deste ano.

Segundo o prefeito Paulo Polis, manterão atendimento normal os serviços essenciais, entre os quais a saúde, coleta de lixo, varrição, segurança pública, zeladoria, serviços cemiteriais, Abrigo Cidadão, Casa de Apoio da Capital do Estado, Conselho Tutelar e a Agência Reguladora Erechim (AGER).

Polis afirma que a redução do horário de atendimento na maioria dos órgãos públicos proporciona uma significativa economicidade na utilização de água, luz, telefone, vale-transporte, combustível e eventuais horas diferenciadas com os servidores públicos municipais. “É imprescindível destacar que a economia estimada, baseado em idêntica medida tomada em anos anteriores, quando foi adotado o turno único foi registrada uma economia de R$ 200 mil mensais, o que representa uma economia de R$ 2,4 milhões durante o ano”, observa.

O Decreto foi assinado pelo chefe do Poder Executivo nesta quinta-feira e considera que o rendimento dos serviços prestados não será prejudicado, tendo em vista que o trabalho será de 6h ininterruptas. Além disso, as repartições públicas ficarão abertas no horário do meio-dia, possibilitando maior atendimento à população.

A secretaria de Educação, assim como as escolas municipais, o Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), a Escola Belas Artes Oswaldo Engel e o Núcleo Tecnológico Municipal (NTM), terão horário especial das 7h30min às 13h30min, no período de 13 de janeiro a 28 de fevereiro deste ano.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Progresso, Linho e Presidente Vargas funcionarão das 7h30min às 17h. O Procon das 8h30min às 17h.

