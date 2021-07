Prefeitura de Erechim intensifica Ronda Solidária

publicidade

A Prefeitura de Erechim, no Norte do Estado, intensificou nos últimos dias o trabalho de auxílio e proteção a pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente moradores de rua. As ações levam em conta a ocorrência de frio intenso, com temperaturas negativas.

Segundo a secretária de Assistência Social, Clarice de Moraes, o trabalho da Ronda Social envolve equipes da pasta, do Abrigo Cidadão, da Defesa Civil e da Força Voluntária Alto Uruguai. “Desde o início da semana o trabalho é intenso de localização e ajuda a moradores de rua e de outras pessoas que enfrentam problemas para se agasalhar e de alimentar”, disse.

Clarice informou que na noite de quarta-feira e madrugada desta quinta-feira, sete pessoas foram retiradas das ruas e acomodadas no Abrigo Cidadão e em hotéis. “O Abrigo Cidadão conta com 26 pessoas e ali recebem todos os cuidados necessários”, detalha.

Os integrantes da Ronda Social, na noite desta quarta, distribuíram 100 porções de sopa. Além disso, nos últimos dias centenas de agasalhos e cobertores foram entregues aos moradores de rua.

Clarice de Moraes informou, ainda, que desde domingo, a equipe da Secretaria de Assistência Social e do Abrigo Cidadão estão realizando a “Abordagem Social”, para pessoas em situação de rua, em pontos da cidade já conhecidos. Essa ação acontece duas vezes por semana, mas devido ao frio, está acontecendo todas noites nesta semana. Nessa abordagem, as pessoas são convidadas a irem para o abrigo que dispõe de 26 acomodações, podendo ser ampliado conforme a demanda.

O município também mantém convênio com um hotel para casos extremos de necessidade. Segundo a diretora Técnica Social da secretaria de Assistência Social, Cristiane Rodrigues, disse que muitas pessoas optam por não ir para o Abrigo Cidadão. “As pessoas abordadas na rua que optam por continuar onde estão, recebem cobertores, agasalhos e comida e, no caso da pessoa que vai para o Abrigo Cidadão, recebe cama aconchegante, banho quente, alimentação e cuidado”, disse.

O presidente da Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop), prefeito de São Pedro das Missões, Antônio Ferreira da Silva, informou que ocorre uma atenção, neste período de frio intenso, pelos 43 prefeitos da associação, no sentido de assistir as pessoas em situação de vulnerabilidade. “Em contato com os colegas prefeitos notamos que ocorre uma mobilização dos poderes públicos e entidades na atenção a famílias que precisam de cobertores, agasalhos e até alimentação”, disse.

