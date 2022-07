Prefeitura de Erechim leva Internet a localidades do interior do município

publicidade

A Prefeitura de Erechim informou que dentro de 60 dias devem estar concluídos os trabalhos de instalação de pontos de internet por fibra ótica em 34 localidades do interior do município. Centenas de moradores serão beneficiados com a tecnologia, de forma gratuita.

Segundo o secretário de Agricultura, William Racoski, os trabalhos de instalação seguem conforme o programado. “A instalação destes 34 pontos de internet por fibra ótica está sendo realizada e deve ser concluída nos próximos 60 dias pela empresa responsável, sendo que as comunidades terão um ponto de acesso à internet, de forma gratuita, e as pessoas terão livre acesso, não precisarão pagar por este serviço”, observa. Racoski afirma que a iniciativa faz parte do Programa Investe Mais Erechim, que busca ampliar a qualidade de vida da população da área rural do município.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, informou que os investimentos nesta ação de levar internet ao interior soma R$ 360 mil que tem como essência o desenvolvimento humano, econômico e cultural, buscando autonomia econômica e bem-estar das comunidades rurais. “Os investimentos do Investe Mais Erechim contemplam a parte urbana e rural do município, interligando todas as áreas, desde saúde, educação, infraestrutura, assistência social, qualificação profissional, tecnologia e a preservação dos recursos naturais, visando potencializar a criação de empregos e renda, no campo e na cidade, e a internet é fundamental para isso”, destaca Polis.

O secretário da Agricultura, William Racoski informou, ainda, que a empresa responsável está utilizando uma nova tecnologia, mais eficiente, para fazer a distribuição do sinal nas comunidades. “A empresa vai usar a tecnologia Mesh que trabalha com processamento por equipamento, o que vai proporcionar bastante fluidez e frequência para os usuários da internet”, detalha. Ele cita que toda esta rede de fibra ótica será o ponto de partida para as famílias conseguirem levar a internet até as suas residências.

As comunidades beneficiadas com a internet são: São Paulo, São Luiz, Fascicolo, Jaguaretê, KM 6 Dourado, KM 10 Dourado, KM 14 Dourado, Montanha Alegre, Rio Poço - São Luís, Santa Lúcia, São Roque, Escola Branca, Coan, Cristo Rei, Sete de Setembro, Rio Verde, Demoliner, Aurora, KM 7 Corsan, São João Cascata, Argenta, Capo Erê, Bairro Peccin, Trindade, Tigre, América, Taboão, São Brás, Rio Turvo, Santa Tereza, São Francisco, Campininha, Batistela e Desvio Becker.

