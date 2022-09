Prefeitura de Farroupilha arremata prédio histórico em leilão

publicidade

A Prefeitura de Farroupilha adquiriu, por meio de leilão, o prédio histórico do Moinho Covolan, pelo valor de R$ R$ 2.169.691,32. Para o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, o momento é de comemoração. "Sabemos a relevância e a importância do Moinho Covolan para o contexto histórico da cidade. Mais do que isso, compreendemos o fato dele estar localizado em um ponto estratégico da cidade e da grande possibilidade de ser um receptivo de diversas ações e espaços culturais. Estamos seguindo nosso compromisso de reduzir aluguéis, uma vez que, com a compra, teremos remanejamento de espaços que, atualmente, geram custos mensais altos aos cofres públicos", frisou.

O espaço agora passará por análise técnica, respeitando todos os critérios para manutenções, uma vez que o mesmo possui Tombamento de Volumetria Externa. Após, será feito o planejamento para uso do local, que possui décadas de história e uma gama enorme de possibilidades de uso para serviços públicos.

O prédio em alvenaria teve as duas primeiras partes concluídas em 1937 e a terceira em 1942. Mas a história do moinho começa ainda antes, por volta de 1920, em uma estrutura de madeira. A construção foi feita em barro e pedra com estilo protomodernista na esquina das ruas Marechal Floriano e Independência. O moinho chama a atenção por ter seus cinco andares erguidos em madeira e tijolos, sustentados sem vigas de concreto. No final dos anos 80, a empresa parou as atividades de moagem de trigo.

Veja Também