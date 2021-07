Prefeitura de Getúlio Vargas decreta situação de emergência após tempestade de granizo

publicidade

A prefeitura de Getúlio Vargas, no Norte do Estado, decretou, nesta terça-feira, situação de emergência no município, após constatar que 350 casas, além de prédios públicos e estabelecimentos comerciais tiveram suas coberturas danificadas pela chuva de granizo registrada no final dessa segunda-feira.

O prefeito, Maurício Soligo, disse que o decreto também leva em consideração a ocorrência da nova onda de frio. "Isso castiga ainda mais os moradores afetados pelo mau tempo, especialmente as pessoas em situação de vulnerabilidade", disse. Soligo informou que foram distribuídos 12,7 mil metros quadrados de lonas.

"Além disso, já adquirimos 1 mil telhas de fibrocimento, sendo que parte recebemos nesta terça e o restante nesta quarta-feira e com isso inicia a recuperação efetiva das coberturas", disse.

A Defesa Civil e entidades do município estão mobilizadas para auxiliar os moradores que sofreram prejuízos. Um levantamento completo dos danos será divulgado nesta quarta-feira, informou Soligo.

O decreto ainda autoriza a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta aos desastres, e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

O município já iniciou uma campanha solicitando doação de cobertores e colchões que podem ser entregues no Centro de Convivência de Idosos Natalício José Botolli.

Erebango

Em Erebango, também no Norte do Estado, as pedras de granizo provocaram a quebra de 137 vidros das janelas das salas de aula da Escola Estadual Irineu Evangelista de Souza. A direção da escola já informou a situação à Coordenadoria Regional de Educação (CRE).

A direção do estabelecimento informou, ainda, que contatou com um profissional do município para iniciar os consertos mais urgentes, tendo em vista a segurança dos documentos da escola.

Em relação às aulas, a equipe aguarda a orientação da 11ª CRE. Na Escola Municipal 11 de Abril, quatro janelas do lado da rua, no acesso ao pátio de entrada dos alunos, também quebraram com o impacto do granizo.

Vários outros municípios registraram danos de menor monta, entre os quais, Estação, Sananduva e Erebango, Frederico Westphalen, Rodeio Bonito. Na região Celeiro o temporal causou danos em São Valério do Sul, Coronel Bicaco, São Martinho, Santo Augusto, Horizontina e Três de Maio.

Em Passo Fundo moradores relataram a ocorrência de granizo nos Bairros Jardim América, São José, Planaltina, Nossa Senhora Aparecida.

Nas diversas cidades a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e equipes das prefeituras se mobilizaram para auxiliar os moradores. Somente em Getúlio Vargas foram distribuídos 13 mil metros de lonas.

A ação do Poder Público e demais órgãos foi acelerada em razão, também, da chegada de mais uma onda de frio prevista para esta semana.