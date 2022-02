Prefeitura de Gravataí e Santa Casa fazem balanço da nova gestão das UPAs

publicidade

A prefeitura de Gravataí e a Santa Casa de Misericórdia se reuniram na tarde desta sexta-feira para avaliar os primeiros dois meses e projetar novas ações da gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Abílio Alves dos Santos (Cohab-74) e Moisés Eli Magrisso (Morada do Vale). O contrato com a instituição, responsável por gerenciar as UPAs e proprietária do Hospital Dom João Becker, foi assinado no dia 20 de dezembro.

Durante o encontro, os gestores apresentaram números detalhados dos atendimentos ao longo do período, em relação aos casos clínicos e pediátricos. Cada UPA realiza cerca de 200 atendimentos por dia. Porém, a explosão de casos de Covid-19 em janeiro, em função da variante ômicron, quase dobrou a média diária de pessoas que procuraram uma dessas unidades. O maior pico ocorreu entre os dias 17 e 23 de janeiro, quando mais de 4,5 mil cidadãos procuraram as duas unidades

Para suprir a demanda, a Prefeitura autorizou a ampliação da capacidade em até 25% e redimensionou equipes médicas e profissionais de apoio por cerca de 4 a 5 semanas, desde o início de janeiro, além de estender a assistência a pacientes sintomáticos às 29 unidades de saúde. O volume de atendimentos retornou ao normal a partir da segunda semana de fevereiro.

O prefeito voltou a ressaltar a importância de contar com a excelência da Santa Casa na gestão da estrutura pré-hospitalar, lembrando que a parceria com a instituição qualifica a organização da rede de urgência e emergência SUS no município — uma vez que as UPAs são gerenciadas pela mesma responsável pela administração do Hospital Dom João Becker “Saúde sempre foi prioridade, especialmente em tempos de pandemia, e o trabalho da Santa Casa nos dá a confiança de que os gravataienses podem contar com um suporte de qualidade”, acrescentou.

O encontro teve a presença do prefeito da cidade, Luiz Zaffalon; do vice-prefeito, Levi Melo; do secretário de Saúde, Régis Fonseca; do secretário-adjunto, Bruno Palaver; da chefe de Gabinete, Mari Léia Bastiani; do superintendente do Hospital Dom João Becker, Antônio Weston; e do diretor médico do Dom João Becker, Fernando Issa.