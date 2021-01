Prefeitura de Ivoti recebe R$ 372 mil de duodécimo da Câmara

publicidade

A Prefeitura de Ivoti recebeu R$ 372 mil provenientes da devolução do duodécimo da Câmara Municipal de Vereadores. O valor é referente a economia realizada pelo Legislativo no exercício de 2020. Participaram do ato, o prefeito Martin Kalkmann, o vice-prefeito e secretário de administração, Marcelo Fröhlich, a secretária da fazenda, Kelly Braun e o vereador Alexandre Borracheiro.

O duodécimo é o orçamento anual, previsto pela Lei Orçamentária Anual do Legislativo, o qual é pago em doze parcelas e é usado para fazer frente às despesas com salários dos servidores e vereadores, inclusive dos encargos, compra de material de consumo e pagamento de serviços terceirizados, dentre outros.

