Prefeitura de Montenegro negocia prédios com o governo do Estado

A Prefeitura de Montenegro está negociando com o governo do Estado, os prédios onde funcionavam o Instituto de Previdência do Estado (IPE), na rua José Luiz; e a antiga Cooperativa Rio-grandense de Laticínios (Coorlac), na rua Bruno de Andrade. A proposta é que o município receba estas duas instalações em troca de parte de uma dívida do Palácio Piratini avaliada em cerca de R$ 3,1 milhões. O passivo foi acumulado entre 2014 e 2018 na área da Saúde, em repasses que não foram realizados.

A discussão foi aberta em janeiro e, nesta quarta-feira, mais uma etapa foi vencida com o encaminhamento de projeto à Câmara de Vereadores, solicitando autorização para a operação. Segundo o texto, em junho do ano passado, foi instituído pelo Estado um programa especial de quitação de débitos por meio de dação em pagamento de bens imóveis. Batizado de Negocia RS, permite às prefeituras receber prédios e terrenos como liquidação de dívidas. Hoje o Estado deve cerca de R$ 3,1 milhões à prefeitura.

De acordo com o prefeito Gustavo Zanatta, a negociação interessa à prefeitura porque, ao longo de um ano, são gastos em torno de R$ 700 mil em aluguéis para acomodar diversos setores da Administração. “Se ficarmos com o prédio do IPE, que é grande, faremos uma reforma e poderemos realocar vários desses departamentos para lá”, projeta. A área da antiga Corlac, que também abrigou a Laticínios Ibiá, pode ser aproveitada tanto pelo poder público quanto para a cedência a novas empresas. A Administração avaliou os dois imóveis em R$ 2,9 milhões.

Na manhã desta quarta, Zanatta esteve com o secretário estadual de Articulação e Apoio aos Municípios, Luiz Carlos Busato, tratando do assunto. Na reunião, ficou selado o interesse mútuo na negociação que avança agora para a fase de análise dos valores. A aprovação do projeto pela Câmara de Vereadores é fundamental para a evolução das tratativas com o Estado. E a leitura do texto será feita na sessão desta quinta-feira, mas não há definição sobre a data de votação.