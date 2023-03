Prefeitura de Osasco cassa alvará de funcionamento de shopping após laje desabar

publicidade

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou nesta quarta-feira (8) que o alvará de funcionamento do Osasco Plaza Shopping, onde houve o desabamento de uma laje do estacionamento, está cassado. Um novo documento só será liberado após relatórios do Crea (Conselho Regional de Engenharia), da Polícia Civil e da Defesa Civil, além de um laudo técnico que comprove a ausência de riscos no local.

Por volta das 14h30 desta quarta, equipes de segurança do Osasco Plaza constataram uma fissura na laje do corredor principal do estabelecimento. A segurança acionou a administração e providenciou o isolamento da área. Porém, a fissura formada na laje provocou o rompimento de uma rede de água.

A laje, construída dez anos atrás para fechar uma claraboia, desabou, levando com ela cinco veículos que estavam na área de estacionamento, no piso superior. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas, isolaram o shopping e verificaram as instalações.

Não há vítimas, mas cinco veículos caíram do estacionamento. O shopping permanece interditado. A perícia técnica da Polícia Civil, que apurará as causas do acidente, será realizada na manhã de quinta-feira (9).