Prefeitura de Passo Fundo capacita servidores para melhorar atendimento a pessoas surdas

A Prefeitura de Passo Fundo e a Associação de Pais e Amigos dos Surdos (APAS) do município assinaram um convênio que assegura a capacitação dos servidores municipais, na perspectiva da qualificação das políticas públicas visando promover um atendimento eficaz e a inclusão social dessa camada da população.

Ficou estabelecido que a partir da próxima sexta-feira, a APAS ministrará um curso de Libras para os 20 servidores que trabalham diretamente com esta camada da população. As atividades serão realizadas nas sextas-feiras, das 13h30min às 17h, no prédio do Garra Pré-Vestibular, e terão duração de dois anos.

Segundo o prefeito, Pedro Almeida, a importância da iniciativa se constitui que todo cidadão seja bem atendido nas secretarias municipais. “Ficamos muito felizes por, no início da Semana do Município, estar avançando em políticas públicas de inclusão. Precisamos trabalhar na capacitação dos servidores para a população, pois eles são os intermediadores dos serviços da prefeitura”, afirmou.

Para a presidente da APAS, Marinez Debiasi, a iniciativa do Poder Público vai contribuir com a luta dos surdos e dos deficientes auditivos na busca por um atendimento humanizado no setor público. “Estamos muito satisfeitos com o dia de hoje, sendo que nossa entidade foi fundada em 1991 por pais preocupados com a educação de seus filhos e desde então temos atuado na defesa e garantia de direitos das pessoas com surdez”, afirmou.

