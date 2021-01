Prefeitura de Passo Fundo oferecerá acompanhamento psicológico a pacientes com Covid

publicidade

A Prefeitura de Passo Fundo anunciou que vai disponibilizar, a partir da próxima semana, o serviço de acompanhamento psicológico para pessoas diagnosticadas com Covid-19 e que foram atendidas pela rede municipal de saúde. Aproveitando a campanha Janeiro Branco, que trata dos cuidados com a saúde mental, será implementado esse reforço no enfrentamento ao coronavírus. “Avaliando o processo de atendimento desde que a comunidade chega às unidades de referência, identificamos a importância dessa medida para que haja a reabilitação integral”, disse o prefeito Pedro Almeida.

Na quarta-feira, foi aprovado na Câmara de Vereadores o projeto de lei que viabiliza a contratações de psicólogos. Os profissionais serão contratados em caráter emergencial, a partir de processo seletivo simplificado.

A secretária municipal de Saúde, Cristine Pilati, disse que o acompanhamento beneficiará pessoas que precisam do atendimento. “A Covid-19, além dos sintomas físicos, pode afetar a saúde mental, trazendo medos e preocupações, e a rede municipal fará um mapeamento de quem precisa passar pelo serviço”, disse.

Nesta semana, o Centro de Atendimento Integral à Saúde (Cais) Boqueirão passou a funcionar como a segunda unidade de referência no município para atender pessoas com sintomas de Covid, reduzindo a demanda no Cais Petrópolis. Além disso, foram chamados novos médicos, enfermeiros e técnicos em Enfermagem para compor as equipes que atuam no enfrentamento ao coronavírus. "Estamos articulando ações que possam ser implementadas para fortalecer a nossa rede de saúde neste momento de pandemia”, afirma o prefeito.