Prefeitura de Pelotas assina contrato para requalificar a Estrada do Engenho

A Prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, o Governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior e o empresário Nélson Sperb Neto, da empresa SBS Engenharia e Construções, assinaram na tarde desta terça-feira o contrato para execução das obras de pavimentação asfáltica na Estrada do Engenho, na Estrada Passo dos Negros e na rua Gomes Carneiro, além da implantação de meios-fios, drenagem, ciclofaixa, sinalização horizontal e vertical e iluminação LED. O investimento é de aproximadamente R$ 8,5 milhões, com recursos do Programa Pavimenta do Governo do Estado.

Assinatura do contrato ocorreu no salão nobre da Prefeitura. “Além do caminho alternativo para o Laranjal, beneficiado em cerca de metade do percurso, a obra tem grande significado, também no turismo”, enfatizou a prefeita. O governador disse que a Estrada do Engenho não implica somente em pavimentação, mas qualificação que envolve infraestrutura e famílias. Duas vias contempladas estão situadas na macrorregião São Gonçalo e atualmente, não possuem nenhum tipo de pavimentação. A execução das obras terá o acompanhamento técnico, com fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

O trecho que abrange o projeto são 3800 metros entre a avenida Ferreira Viana e a rua Tiradentes ( estrada do engenho) , 500 metros entre Estrada do Engenho e o portão da Chácara da Brigada ( estrada Passo dos negros) e 322 metros da rua Gomes Carneiro, entre as ruas Marechal Deodoro e Manduca Rodrigues. A contrapartida do município é de R$ 3,775 milhões. A obra deve ser executada em dez meses, sob regime de empreitada por preço unitário, cabendo á contratada o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.

